Suudilerden karma sinema salonu adımı
SUUDİ Arabistan’da yaklaşık 35 yıl sonra ilk sinema salonu açılıyor.
Ülkede 1970’lerde bazı sinema salonları vardı. Fakat dönemin güçlü din adamları tamamını kapattırmıştı.
Suudi Arabistan’ın Veliath Prensi Muhammed’in son dönemde Batılı kamuoyuna hoş görünecek adımlar attığı biliniyor. Sinemaların yeniden açılması da bu kapsamda görülüyor.
Suudi yönetimi, Amerikan eğlence firması AMC ile yaptığı anlaşma kapsamında ilk sinema salonunu 18 Nisan’da başkent Riyad’da hizmete sokacak.
Gösterilecek ilk film ise Black Panther (Kara Panter). AMC, gelecek 5 yılda da 15 Suudi kentinde 40 sinema salonu daha açacak.
Açılacak bu yeni sinema salonlarında ise çoğu kamu alanındaki uygulamanın aksine kadınlar ve erkekler karma şekilde oturabilecek.
Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed, ‘ılımlı İslam’a geçileceğini belirterek bir dizi reform adımları açıklamıştı.
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