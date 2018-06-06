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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.06.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Suudilerden bavul dolusu mücevher

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Suudilerden bavul dolusu mücevher

Eski Başkan Obama’nın metin yazarı Ben Rhodes, yeni yayınlanan kitabında 2009 yılında Suudi Arabistan’a yaptıkları ziyarette Beyaz Saray ekibine binlerce dolar değerinde mücevher hediye edildiğini belirtti.

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın görevdeyken 2009 yılında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında, Beyaz Saray danışmanlarına bavullar dolusu mücevherler hediye edildiği ancak Amerikan yasası nedeniyle bunların devlet protokol ofisine bırakıldığı ifade edildi. Obama’nın metin yazarı ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Ben Rhodes, dün yayınlanan “Obama’nın Beyaz Sarayı - Dünya olduğu gibi” adlı kitabında 2009’daki ziyaretle ilgili “Odamın kapısını açtığımda büyük bir bavul buldum. İçinde mücevherler vardı” diye yazdı.

KONUŞMA METNİ İÇİN RÜŞVET Mİ
Rhodes, o an bunun kendisinin yazacağı ve Mısır’da Obama’nın Müslüman dünyasına seslenmek üzere okuyacağı konuşma metniyle ilgili bir rüşvet olduğunu düşündüğünü anlattı. Ancak daha sonra Beyaz Saray delegasyonunun diğer üyelerinin de benzer hediyeler aldığını öğrendiğini ifade etti. Kitabındaki bu bölümle ilgili İngiliz Guardian gazetesine ek açıklamalar yapan Rhodes, “Mücevherle dolu bavullar vardı. Onları devlet protokol ofisine verdik. İsterseniz hediyeleri satın alabilirsiniz ama fiyatın yüksekliği nedeniyle kimsenin almadığını hatırlıyorum” dedi. Rhodes’e verilen hediyeler arasında gümüş koldüğmeleri, birer kadın ve erkek saati, bir gümüş kalem ve pırlanta mücevher seti olduğu, toplam değerinin 5 bin 405 dolar olduğu belirtildi. Dönemin Suudi Kralı Abdullah, dönemin First Lady’si Michelle Obama’ya yakut ve elmastan oluşan 132 bin dolarlık bir mücevher seti hediye etmişti. Bu hediye de Amerikan ulusal arşivine aktarılmıştı.

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