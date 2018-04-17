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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
17.04.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

Suudiler sinyali vermişti: ABD'den flaş açıklama

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Suudiler sinyali vermişti: ABD'den flaş açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ABD’nin, Arap ülkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAŞ'tan alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere getireceği iddialarına ilişkin, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürdü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edildi.

"SUUDİLERDEN SİNYAL"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi. El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

"DANIŞMAYA DEVAM"

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pahon, bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile Suriye’de barışı sağlamak üzere çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

"KARAR VERİLMEDİ"

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, iddia hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini belirterek, "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve DEAŞ'ı yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır" ifadesini kullandı.

ABD’nin resmi rakamlara göre Suriye’de 2 bin askeri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye’den ABD askerlerini çekmek istediğini belirtmiş, ABD’nin Suriye’de kalmasını isteyen Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine, ABD ordusunun ülkede kalmasının maliyetini karşılamaları gerektiğini ifade etmişti. 

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