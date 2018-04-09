Suudiler opera açıp Cannes’a gidecekler
SUUDİ Arabistan’ın sosyal alanda yaptığı reformlarla Batı’ya olumlu mesajlar veren Veliaht Prensi Muhammed (32) kültürel alanda yeni bir adım attı.
Suudi yönetimi, ulusal bir orkestra ve opera oluşturulması için Fransa ile anlaştı. Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen, “Bugün imzalanan anlaşmaya göre Paris Operası, Suudi Arabistan’ın ulusal bir orkestra ve opera kurmasına yardım edecek” açıklamasını yaptı. Nyssen bu açıklamayı Suudi Kültür Bakanı Evved Elevved ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.
İLK KEZ FESTİVALE GİDİYORLAR
Suudi bakan da gelecek ay başlayacak Cannes Film Festivali’nde S. Arabistan’ın ilk kez temsil edileceğini açıkladı. Suudiler festivale kısa filmlerle katılacak. Yakında babasının yerine tahta çıkabileceği konuşulan Prens Muhammed, ülkesinin Batı ile ilişkileri geliştirmesinde sosyal reformları köprü olarak kullanıyor. Suudi Arabistan son dönemde kadınlara yönelik sürücülük yapma yasağını kaldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Suudi yönetimi, 1970’li yıllardan beri yasaklı olan sinema salonlarının yeniden açılmasına onay verdi.
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