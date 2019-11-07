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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.11.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Suudiler muhalifleri ve gazetecileri gözetlemek için Twitter çalışanlarını işe almış

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Suudiler muhalifleri ve gazetecileri gözetlemek için Twitter çalışanlarını işe almış

Suudi Arabistan hükümetinin, muhaliflerin kişisel hesap bilgilerini edinmek için iki Twitter çalışanını gizlice işe aldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Suudi yetkililerin, binlerce Twitter kullanıcısının özel verilerine erişim sağlamak amacıyla sosyal medya devi çalışanlarını koordineli şekilde işe alma çabaları ayrıntılı şekilde yer aldı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, 2015'ten beri 6 binden fazla Twitter kullanıcısının hesabına girildiğini, bunlardan en az 33'ü hakkında Suudi Arabistan kolluk kuvvetleri tarafından daha önceden Twitter şirketine acil ifşa talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Hedeflenen hesaplar arasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler gazetecilerin ve hükümet muhaliflerinin de bulunduğu kaydedildi.

TWITTER ÇALIŞANLARI 10 BİNLERCE DOLAR İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞ

Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca şirketteki görevleri Twitter kullanıcılarının özel bilgilerine erişimi gerektirmeyen Twitter çalışanlarının, pahalı saatler ve gizli banka hesaplarına aktarılan 10 binlerce dolar ile ödüllendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın açığa çıkmasının ardından işlerine son verilen ve Suudi hükümeti adına çalışan iki Twitter çalışanından birinin, ertesi gün ailesi ile birlikte Suudi Arabistan'a uçup bir daha ABD'ye dönmediği, diğerinin ise açılan dava çerçevesinde hakim karşısına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

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