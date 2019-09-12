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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suudiler de Rumlara yanaştı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Suudiler de Rumlara yanaştı

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlamak amacıyla İsrail ve Mısır’la işbirliğine giren Kıbrıs Rum kesimine bir destek de Suudi Arabistan’dan geldi.

Suudi Arabistan tarihte ilk kez Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz’i Rum yönetimine gönderdi ve ayrıca daimi bir büyükelçi atadı. Bu arada aynı gün, Mısır Savunma Bakanı da Rum yönetimine gelerek askeri işbirliği görüşmelerine başladı.

İLK KEZ BÜYÜKELÇİ DE ATADI

Suudi Arabistan 1960’da kurulan Kıbrıs Rum Kesimini tanımasına rağmen bugüne kadar Ada’ya herhangi bir bakan ya da büyükelçi göndermemişti. Doğu Akdeniz’deki enerji paylamış mücadelesinde Türkiye’yle sorunları bulunan İsrail ve Mısır’la yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum kesimi, bu ziyaretle Suudi Arabistan’ın da desteğini almış oldu.

RUM BAKAN: TÜRKİYE’YE KARŞI DESTEK

Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’da olması nedeniyle Suudi Dışişleri Bakanı’nı karşılayamadı. Yerine Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis evsahipliği yaptı. Rum Dışişleri Bakanı Suudi Bakan’la düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteğini arkamıza aldık” ifadesini kullandı. Suudi Bakan ise, Rumların egemenliğine tam destek verdiklerini dile getirdi. İlk kez Suudi Arabistan’dan bir bakanın Ada’ya geldiğini vurgulayan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Riyad’ın ayrıca, Kıbrıs Rum yönetimine daimi bir büyükelçi atadığını da sözlerine ekledi.

MISIR SAVUNMA BAKANI DA ADA’DA

Bu arada Kıbrıslı Rumlarla doğu Akdeniz’i paylaşma konusunda yakın işbirliği içinde bulunan bir diğer Arap ülkesi Mısır da Rum yönetimine Savunma Bakanı’nı gönderdi. Mısır Savunma Bakanı General Muhammed Zeki, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le buluştu. Askeri törenle karşılanan Mısırlı general, Rum yönetimi ile heyetler arası bir dizi görüşme yaptı. Rum Savunma Bakanı, Mısır’la doğu Akdeniz’de askeri işbirliği konuları ele aldıklarını açıkladı. m 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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