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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
RİYAD (AA)
03.01.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Suudi yargısından dikkat çeken karar: İlk duruşmada...

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Suudi yargısından dikkat çeken karar: İlk duruşmada...

Suudi Arabistan'da, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması bugün yapılırken, Yüksek Yargı Konseyi, zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmek için suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayımladı.

Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

Yüksek Yargı Konseyinin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı bugün alınması ise dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı davasında, beşi idam talebiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün başlanmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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