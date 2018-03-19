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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSuudi Veliaht bin Selman'dan sert sözler: 'Hamaney, yeni Hitler'
Dünya Suudi Veliaht bin Selman'dan sert sözler: 'Hamaney, yeni Hitler'
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Dünya
AA
19.03.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Suudi Veliaht bin Selman'dan sert sözler: 'Hamaney, yeni Hitler'

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Suudi Veliaht bin Selman'dan sert sözler: 'Hamaney, yeni Hitler'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." ifadesini kullandı. Salman İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i "Yeni Hitler" olarak nitelendirdi.

Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
İki hafta önce Cidde'de gerçekleştirildiği belirtilen röportajda Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati çekti.

İran'ın dini liderifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasının sebebinin "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti. "Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." şeklinde cevaplandırdı.

Bin Salman'ın 20 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı.
ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını bin Salman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını kaydetmişti.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin görüşmeler yapmıştı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor, ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuya ilişkin açıklamalar yaparak, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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