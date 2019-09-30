Suudi Prens'ten bir Cemal Kaşıkçı açıklaması daha
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi fakat emri kendisinin verdiği iddialarını reddetti. Selman ayrıca İran ile ülkesi arasındaki çekişmelerin sonucunda küresel ekonominin çöküşe sürükleneceğini de ifade etti.
34 yaşındaki Prens Muhammed Selman katıldığı bir televizyon programında vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selman geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin söylediği 'Tüm sorumluluğu kabul ediyorum' sözlere açıklık getirdi.
Sorumluluğu kabul etmesi hakkında konuşan Suudi Prens, "Özellikle Suudi hükümetine çalışan kişiler tarafından işlenen suç nedeniyle Suudi Arabistan'ın bir lideri olarak tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.
Kendisine Washington Post'ta eleştirel yazılar yazan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verip vermediği sorulan Selman 'Kesinlikle hayır. Katletme olayı bir hataydı' diye cevap verdi.
Selman ayrıca, "Bazıları Suudi hükümetinde çalışan 3 milyon kişinin ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor. Üç milyon kişinin günlük raporlarını Suudi hükümetinin liderine ya da ikinci en önemli kişisine göndermeleri imkansız" ifadelerini kullandı.
'KÜRESEL EKONOMİ ÇÖKER'
İran ile artan gerilim hakkında soruya cevap veren Selman "Öncelikle İran Husi milislerini desteklemeyi bırakırsa çözüm daha kolay olacaktır. Bugün Yemen'de politik çözümler için tüm girişimlere açığız" dedi.
Prens Selman ayrıca, İran ile ülkesi arasındaki savaşın 'küresel ekonominin tamamen çöküşüne yol açacağını' da bildirdi.
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