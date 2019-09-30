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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
30.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Suudi Prens'ten bir Cemal Kaşıkçı açıklaması daha

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Suudi Prens'ten bir Cemal Kaşıkçı açıklaması daha

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi fakat emri kendisinin verdiği iddialarını reddetti. Selman ayrıca İran ile ülkesi arasındaki çekişmelerin sonucunda küresel ekonominin çöküşe sürükleneceğini de ifade etti.  

34 yaşındaki Prens Muhammed Selman katıldığı bir televizyon programında vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selman geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin söylediği 'Tüm sorumluluğu kabul ediyorum' sözlere açıklık getirdi.

Sorumluluğu kabul etmesi hakkında konuşan Suudi Prens, "Özellikle Suudi hükümetine çalışan kişiler tarafından işlenen suç nedeniyle Suudi Arabistan'ın bir lideri olarak tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

Kendisine Washington Post'ta eleştirel yazılar yazan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verip vermediği sorulan Selman 'Kesinlikle hayır. Katletme olayı bir hataydı' diye cevap verdi.

Selman ayrıca, "Bazıları Suudi hükümetinde çalışan 3 milyon kişinin ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor. Üç milyon kişinin günlük raporlarını Suudi hükümetinin liderine ya da ikinci en önemli kişisine göndermeleri imkansız" ifadelerini kullandı. 

'KÜRESEL EKONOMİ ÇÖKER'

İran ile artan gerilim hakkında soruya cevap veren Selman "Öncelikle İran Husi milislerini desteklemeyi bırakırsa çözüm daha kolay olacaktır. Bugün Yemen'de politik çözümler için tüm girişimlere açığız" dedi.

Prens Selman ayrıca, İran ile ülkesi arasındaki savaşın 'küresel ekonominin tamamen çöküşüne yol açacağını' da bildirdi.

 

 

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