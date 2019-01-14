Suudi Prens’ten ABD’ye çekilme eleştirisi
Suudi Kraliyet Ailesi’nin üst düzey üyelerinden Prens Turki el-Faysal, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin olumsuz etki yaratacağını savundu.
Ortadoğu temaslarına devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad ziyareti öncesi İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği mülakatta Faysal, “Benim bakış açımdan ABD’nin hamleleri, (krize) çözüm bulmaktan ziyade (işleri) daha da karmaşıklaştırıyor ve sadece İranlıları değil Rusları ve Beşar Esad’ı da güçlendiriyor; yani benim bakış açıma göre çok olumsuz bir gelişme” ifadelerini kullandı. Prens Faysal, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in görevden ayrılmasının da meselelerin çözümüne katkı sağlamayacağını savundu. Faysal, Suudi yönetimi içinde artık yer almasa da görüşlerinin Riyad’ın resmi fikirlerini yansıttığı düşünülüyor.
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