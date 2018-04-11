Suudi Prens’e porno faturası şoku
SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyareti sürerken kraliyeti şoke eden bir gelişme yaşandı.
Bir Fransız film şirketinin, ülkenin en tanınmış prenslerinden birinin özel olarak çektirdiği Faslı metresinin porno filmlerinin parasını ödemediği gerekçesiyle dava açtığı ortaya çıktı.
Davaya konu olan kişinin 40 yıl Dışişleri Bakanlığı yapan ve 2015'te ölen Suud el Faysal olduğu belirtildi.
Buna göre Faysal, Paris’teki evinde metresinin yer aldığı porno filmler çekilmesi için Atyla şirketiyle anlaşmıştı.
Şimdi şirket 90 bin dolar tutan filmlerin parasının ödenmediğini öne sürerek dava açtı.
Prens’in çocuklarının babalarının böyle bir işin içinde olmayacağı gerekçesiyle faturayı ödemeyi reddettiği belirtildi.
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