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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
31.03.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye mesajı

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Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye mesajı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Suudi Prens Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi. 
Amerikalı askerlerin Suriye'de "İran'ı durdurma" noktasındaki son durak olduğunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla İran'ın bölgedeki etkisinin artmasının engellenebileceğini ifade etti. 

- "AMERİKALI ASKERLER ORTA VADEDE KALMALI" 

Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." diye konuştu. 

İran'ın "vekil" milisleri ve bölgesel müttefikleri aracılığıyla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak üzerinden etkisini kullanmaya çalıştığını kaydeden Selman, "Eğer Suriye'den askerlerinizi çekerseniz (İran'a karşı) bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir." değerlendirmesini yaptı. 

- "UMARIM ESED, TAHRAN'IN KUKLASI OLMAZ" 

Suriye rejiminin geleceğiyle ilgili de yorum yapan Prens Selman, Beşşar Esed'in görevden uzaklaştırılmasının artık pek mümkün olmadığını ileri sürerek "Umarım Esed, Tahran'ın kuklası olmaz. Beşşar Esed kalıyor. Ancak Esed'in çıkarlarının, İranlıların bu ülkede her istediklerini yapması ile örtüştüğünü sanmıyorum." dedi. 

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti. 

Öte yandan dün Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki bir haberde, Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti. 

 

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