Suudi özel jetlere ‘yolsuzluk’ darbesi
Petrol devi Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman hükümetinin yolsuzluğa karşı sert tutumu krallıktaki özel jet sektörüne darbe vurdu.
Reuters ajansının haberine göre onlarca özel jet, başkent Riyad ve Cidde kentindeki havalimanlarında hareketsiz duruyor. Reuters’a göre sayısı 70’e yakın bu uçaklardan bazıları 2017’deki prens ve işadamlarına yönelik yolsuzluk operasyonları sonrasında varılan anlaşmalarla devlete teslim edilmiş. Bazı uçakların uçması yasaklanmış.
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