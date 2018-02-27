Suudi ordusuna gece yarısı darbesi

Prens Muhammed Selman, silahlı kuvvetlere operasyonunu, önümüzdeki hafta çıkacağı İngiltere, Fransa ve ABD ziyaretleri öncesinde gerçekleştirdi. Babası Kral Selman bin Abdülaziz’in önceki gece imzaladığı kararnameyle, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan ile Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye sevk edildi, Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz de görevinden alındı. Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Feyyaz er-Ruveyli, Kara Kuvvetleri’ne Fehd el-Matir, Hava Kuvvetleri’ne ise, Turki bin Bender bin Abdülaziz atandı.

KİLİT NOKTALARA GENÇ İSİMLER

Görevden alma ve atamalar silahlı kuvvetlerle sınırlı kalmadı. Dışişleri, içişleri ve çalışma bakan yardımcıları değişti, başsavcılık ve Kral’a danışmanlık yapan Şura Meclisi’ne Prens Selman’a yakın isimler atandı, ayrıca 3 vali yardımcısı yenilendi. Kabine’deki en dikkat çeken değişim Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nda oldu. Ülke tarihinde ilk kez bir kadın, Dr. Temadır bin Yusuf er-Remah bakan yardımcısı yapıldı. Yeni göreve gelenlerin tümü aynı zamanda genç isimlerden oluşuyor.

HANEDANDA TEK ADAM MÜCADELESİ

Uluslararası düşünce kuruluşları Ortadoğu uzmanları, Suudi Arabistan’daki üst düzey değişiklikleri bir kaç önemli nedene bağlıyor.

Kurulduğu 1932’den bu yana Suud hanedanı tarafından yönetilen Suudi Arabistan Krallığı’nda ekonomiden kamuya tüm devlet mekanizması prenslerin hâkimiyetinde. Bir dizi operasyon gerçekleştiren Prens Muhammed bin Selman, geçen yıl bir saray darbesiyle önce veliaht prens oldu ve ardından tek adam yolunda ilerlemeye başladı. İktidarına muhalif olabilecek ekonomide güçlü diğer prensleri geçen yıl yolsuzluk operasyonu çerçevesinde tutukladı ve Riyad’da Ritz Carlton oteline hapsetti, servetlerinden vazgeçerek kendisine biat edenleri peyderpey serbest bıraktı.

YEMEN SAVAŞININ FATURASI ORDUYA

Suudi Arabistan’da özellikle genç nüfus üzerinde reform vaatleriyle popüler olan Veliaht Prens, son dönemde 3 yıldır devam eden ve uluslararası örgütler tarafından sivil kayıplar nedeniyle sürekli eleştirilen Yemen savaşı nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

Savunma Bakanlığı’nı da yürüten Prens Selman, Birleşik Arap Emirlikleri’yle beraber yürüttüğü Yemen operasyonunda silahlı güç üstünlüğüne rağmen İran destekli Husi’lere karşı istediği sonucu alamadı. Komutanlar, Prens’in daha küçük ve hareket kabiliyeti yüksek modern ordu kurmak için başlattığı Ulusal Savunma Stratejisi’ne de pasif direniş gösteriyordu. Bu nedenle, bir gece yarısı operasyonuyla ordu komutanlarını daha genç ve kendisine bağlı isimlerle değiştirdi.

İNGİLTERE EĞİTİMLİ KADIN BAKAN KİLİT

Kabineye giren ilk kadın, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dr . Temadır bin Yusuf er-Remah, kadınlara yönelik açılımların yanısıra ordudaki reformlarla da bağlantılı. İngiltere’de Manchester Üniversitesi Radyoloji ve tıp mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi alan Dr. er-Remah aynı zamanda 2016’dan bu yana Suudi Arabistan’ın İnsan Hakları Komisyonu temsilcisi. Er Remah, ülkenin uluslararası imajına katkının yanısıra, silahlı kuvvetlere kadın istihdamına izin verilmesi operasyonunu da yürütecek. Silahlı kuvvetler bünyesinde kadınlar için açılan 107 istihdama 107 bin gibi rekor sayıda başvuru yapılmıştı.

ATAMALAR GÜÇ DENGESİ GÖZETİYOR

Ortadoğu üzerine araştırmalar yapan ABD merkezli düşünce kuruluşlarından Rand Corp analisti Becca Wasser ile Rice Üniversitesi James Baker Enstitüsü uzmanlarından Kristian Coates Ulrichsen, Suudi Arabistan’daki son değişikliklerin güç dengeleri gözetilerek yapıldığına dikkat çekiyor. Becca Wasser, kadınlara araç kullanmak ve futbol maçlarına gitme gibi özgürlükler verilmesinden sonra bir kadının kabine alınmasının, sosyal değişim açısından çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kristian Coates Ulrichsen ise, “Gözden kaçan ya da ön plana çıkmayan 3 vali yardımcısı ataması var. Yemen sınırında bulunan Asir eyaleti vali yardımcılığına Prens Turki bin Talal el Suud atandı. Bu isim, Veliaht Prens’in yolsuzluktan tutukladığı ve daha sonar serbest bıraktığı milyarder Prens el Velid Bin Talal’ın kardeşi. Prens Selman bir yandan tek adamlık yolunda ilerlerken, babası Kral Abdülaziz’in ardından kral seçilme sürecinde de destek topluyor” diyor.