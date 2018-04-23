Suudi kadınları tutabilene aşkolsun
VELİAHT Prens Muhammed Bin Salman’ın ‘ılımlı İslam’ sözü vermesinin ardından ardı ardına radikal adımlar atılan Suudi Arabistan’da bu durumdan en çok kadınlar memnun.
Öyle ki, kadınlara toplumsal hayatta daha fazla rol verilmesi yönünde reformların planlandığının açıklanması bile Suudi Arabistan’da spor salonlarının kadınlarla dolup taşmasına yetti.
Ve ülkede daha önce sadece erkeklere hizmet veren salonlar, formlarını korumak için spora başlayan gencinden yaşlısına Suudi kadınlarla doldu.
İngiliz Reuters haber ajansı da Katif kentinde egzersiz bisikleti ve ağırlık gibi kondisyon aletleri ile spor yapan kadınları görüntüleyerek, bu ‘tarihi anı’ tüm dünyayla paylaştı.
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