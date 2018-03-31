Suudi kadınlar yasakları yıktı! Sevdikleri şarkıcının konserinde böyle coştular
Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni dün gece Cidde'de de kadınların da katıldığı bir konser verdi. Biletlerin üzerinde 'dans etmek yasaktır' ibaresi bulunsa da konsere gelenler yer yer bu kuralı ihlal etti.
Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni dün gece Cidde'de Suudi hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında kadınlar ve erkekler de kendilerine ayrılan farklı bölgelerden performansı izlediler.
Hosni’nin 30 Mart’ta vereceği konser öncesi satışa çıkan yaklaşık 6 bin bilet, kısa sürede tükendi. Şarkıcının hayranları bilet satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Biletlerin üzerinde yer alan uyarıda “konserde dans etmek kesin olarak yasaktır” ibaresi yer alıyordu. Ancak Suudi kadınlar yer yer dans ederek bu yasağı deldiler.
Konsere gelen kadınların sık sık selfie çektiği görüldü.
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