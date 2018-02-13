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    Suudi kadınlar savcı olabilecek

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2030 Vizyonu çerçevesinde başlattığı reform hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.

    Suudi Arabistan Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla, ilk kez kadın savcı istihdam edeceğini duyurdu. Enformasyon Bakanlığı’nın ilettiği açıklamada, “savcı yardımcılığı kadrolarında kadınlar için boş pozisyonlar bulunduğu” ifade edildi. Adaylarda Suudi Arabistan vatandaşı olmak ve üniversitelerin İslam hukuku bölümünü iyi dereceyle bitirmiş olmak gibi şartlar arandığı ifade edildi. Riyad yönetimi geçen yıl kadınların otomobil kullanmasına izin vermişti. Geçen ay ise kadınlar ilk kez stadyumda futbol maçı seyredebilmişti.

    Etiketler: Suudi Arabistan , kadın , Veliaht Prens Muhammed bin Selman
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