Suudi kadınlar Cidde koşusunda
SUUDİ Arabistan’ın Cidde kentinde Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde dün koşu etkinliği düzenlendi.
Kentin tarihi el-Balad bölgesinde koşuya çıkan kadınların şalvar biçiminde giydiği koşu kıyafetleri ile saçlarını daha gevşek kapatmaları dikkat çekti. Fotoğrafları, Fransız haber ajansı AFP servis etti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed ‘in ‘Ilımlı İslam’a döneceklerini açıklamasının ardından, ülkede özellikle kadın hakları konusunda bazı açılımlar yapılmıştı.
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