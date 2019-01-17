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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf:AP images
17.01.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Suudi kadın mülteci Tayland’ın mülteci politikasını etkiledi

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Suudi kadın mülteci Tayland’ın mülteci politikasını etkiledi

Tayland, Suudi genç kadın Rahaf Muhammed davası sonrasında mülteci politikasında büyük değişikliklere gidiyor.

Ailesi ile birlikte tatile gittiği Kuveyt’ten kaçarak Tayland üzerinden Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’ın başkenti Bangkok’ta pasaportuna el konan 18 yaşındaki Suudi Rahaf Muhammed ve 50 gündür gözaltında tutulan Bahreynli futbolcu Hakeem al-Araibi ile ilgili Tayland'da kriz yaşandı.

Sosyal medya üzerinden attığı tweetler ile yardım çağrısında bulunan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) girişimleriyle Kanada’ya sığınma talebi kabul edilen Rahaf ile Araibi’nin iade konuları konuşulurken, ülke mülteci politikasında değişikliğe gitme kararı aldı.  Tayland’da yeni atanan Göçmenlik Şefi Surachate Hakparn, ülkenin mülteciler konusunda uluslararası normları takip edeceğini, mültecilerin artık istekleri dışında geri gönderilmeyeceğini duyurdu.

Hakparn, Suudi genç kadın Rahaf Muhammed'in sığınma teşebbüsünün tüm dünyada yankılar uyandırmasının ardından ülkede mültecilere kötü muameleye son verileceğine söz verdi. Mevzu mülteciler olduğunda Tayland'ın uluslararası normları takip edeceğini dile getiren Hakparn, Taylandlı yetkililerin Rafah'a kötü muamelede bulunmadıklarına dikkat çekti.

Suudi kadın mülteci Tayland’ın mülteci politikasını etkiledi

Bu durum Birleşmiş Milletler Mülteciler Sözleşmesi’nde imzası bulunmayan Tayland'ın, mültecileri tanıma ve korumayı reddetme ve onları hayatlarının tehdit altında olduğu ülkelerine geri gönderme politikalarında çok büyük bir değişikliğe işaret ediyor.

Suudi genç kadın Rahaf, ailesi ile Kuveyt'e yaptıkları gezi sırasında uçağa binerek Tayland'ın başkenti Bangkok'a kaçmış, Avustralya vizesi olduğunu söyleyerek oraya gitmek istediğini söylemişti. Pasaportunun Suudi bir diplomat tarafından Bangkok'ta uçaktan inerken alındığını belirten Rahaf, kendini kilitlediği otel odasından yardım isteyen tweetler atmaya başlamıştı.

Genç kadın ailesinin kendisine kötü davrandığını iddia ederek, eve geri dönerse öldürülmekten korktuğunu ifade etmişti. Ailesi kendisini reddettiği için Al-Kunun soyadını kullanmayı bırakan Rahaf, BM tarafından kendisine mülteci statüsünün verilmesinin ardından sığınma talebini kabul eden Kanada'ya gitmişti. Rahaf’ın Taylandlı göçmenlik yetkilileri tarafından ülkesine geri gönderme işlemlerine başlanmasıyla tüm gözler Tayland’ın sıkı göç politikalarına çevrilmişti.

Avustralya'da daimi ikametgahı olan Bahreynli futbolcu Al-Araibi ise, Kasım ayında balayı için Bangkok'a gelmiş, burada gözaltına alınmıştı. Al-Araibi ülkesi Bahreyn'e geri gönderilme riski taşıyor.

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