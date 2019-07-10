Suudi kadın elçi aynı gün Trump’la görüştü
Katar Emiri’nin Washington’ı ziyaret ettiği gün Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Reema bint Bandar bin Sultan da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’a güven mektubunu iletti.
Prenses Reema, Trump’a Suudi Arabistan Kralı Selman’ın selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkileri “tarihi ve stratejik” olarak niteledi. Prenses, bu işbirliğinin her seviyede güçlenmesi için tüm gücüyle çalışacağını da ekledi. 1975 doğumlu Prenses Reema, 1983-2005 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği görevini yapan Prens Bandar bin Sultan’ın kızı.
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