Suudi genç kızı BM korumaya aldı
Taylandlı yetkililer, şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesi ve ülkesinden kaçan Suudi Arabistanlı genç kızı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) koruma altına aldığını bildirdi.
18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, cumartesi günü Kuveyt’te birlikte tatil yaptığı ailesinden kaçarak sığınma hakkı talep edeceği Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’ın başkenti Bangkok’ta mahsur kalmıştı. Suudi yetkililerin pasaportuna el koyduğunu öne süren genç kız, ailesine iade edilirse şiddet göreceğini, hatta öldürüleceğini savunmuştu.
ZORLA YOLLAMAYACAĞIZ
Tayland, belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle Rahaf el Kunun’a giriş izni vermek istemezken genç kız Twitter’dan yayın yaparak konuyu uluslararası gündeme taşıdı. Olayın uluslararası boyut kazanması üzerine Tayland Göç Sorumlusu Surachate Hakparn, “Eğer gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız” diye açıklama yaptı. Avustralya’ya sığınma hakkı için başvuran genç kızı UNHCR’nin koruma altına aldığı ve havalimanından çıkardığı bildirildi. Öte yandan babasının da Rahaf ile görüşmek üzere Tayland’a gittiği belirtiliyor. Suudi genç kız ise “Ailem tutucudur, bir defasında saçımı kestirdim diye beni altı ay bir odaya kapadılar” diyerek şiddet görmekten korktuğunu anlatıyor.
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