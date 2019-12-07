Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü

Saldırgan yaklaşık bir saat süren operasyon sonucu güvenlik güçlerince öldürüldü. Üste kayıtlı olmayan bir tabanca kullandığı belirtilen saldırganın Suudi Hava Kuvvetleri’nde görevli Mohammed Saeed Alshamrani olduğu, saldırının sınıfların bulunduğu binada meydana geldiği açıklandı. Saldırının ardından üs ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Florida Valisi Ron DeSantis, “Üste her zaman eğitim için gelen uluslararası öğrenciler olur. Çünkü burası kaliteli bir eğitim için iyi bir yer” açıklamasını yaptı. Söz konusu üste 16 binden fazla asker, 7 bin 400 de sivil personel çalıştığı ifade edildi. Olayın nedenine ve terör bağlantısına yönelik soruşturma FBI tarafından yürütülüyor.

KRAL SELMAN TRUMP’I ARADI

Saldırıya ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un kendisini arayarak üzüntülerini ilettiğini söyledi. Trump mesajında, “Kral Selman öldürülen savaşçılar ve yaralılar için üzüntüsünü iletti. Saldırganın hiçbir şekilde Suudi Arabistan halkının hislerini temsil etmediğini, Suudilerin Amerikalıları sevdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü de komutanlarıyla sorun yaşadığı belirtilen 22 yaşındaki Amerikalı denizci Gabriel Romero ABD’nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor üssünde iki sivili öldürüp intihar etmişti.