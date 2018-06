Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistan Motor Sporları Federasyonunun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Aseel el-Hamad, araç kullanmalarına serbesti getirilen ülkesindeki hemcinsleri adına bir ilke imza attı.

Renault Formula 1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, el-Hamad, sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si öncesi gerçekleşen geçit töreninde F1 otomobilinin direksiyonuna geçti.

