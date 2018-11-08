Suudi Arabistan'ın bir gazeteciyi daha öldürdüğü öne sürüldü
Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden haftalar sonra bir başka Suudi gazeteciyi daha öldürdüğü öne sürüldü.
Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser'in geçtiğimiz hafta gözaltında işkence görüp öldürüldüğü iddia edildi.
İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Aziz Al-Jasser'den bir süredir haber alınamadığını ve gelişmeleri takip ettiğini söyledi.
Henüz doğrulanamayan bilgilere göre Suudi gazeteci Aziz Al-Jasser hapishanede işkence gördü ve öldürüldü.
Suudi gazeteci Aziz Al-Jasser'in Twitter'da, Suudi yetkililerin ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden @calouche_ar hesabını yönettiği ortaya çıkarılmış ve geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınmıştı.
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