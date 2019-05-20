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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan’dan olağanüstü zirve daveti

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Suudi Arabistan’dan olağanüstü zirve daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, 30 Mayıs’ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Kral Selman, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke’de 30 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet etti. Yetkili, Kral Selman’ın KİK ve Arap Birliği ülkeleriyle bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin istişare ve koordinasyon kurmak istediğine işaret etti.

MEKKE’DE YAPILACAK

Suudi Arabistan’da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna “drone” saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar ikisi Suudi Arabistan’a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karasuları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde de 14. Dönem İslam Zirvesi’nin düzenlenmesi bekleniyor. İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyan Mekke’deki zirvede, İslam topluluğunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.

‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr de yaptığı basın toplantısında, İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmadığını söyledi. Cubeyr, Suudi Arabistan’ın bölgede İran’la savaş istemediğini, ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda krallığın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti. İran’ı, yıkıcı politikalarından kaçınmaya ve bölge işlerine karışmayı bırakmaya çağıran Cubeyr, İran’ı bölgeyi tehlikenin eşiğine getirmemesi konusunda uyardı.

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