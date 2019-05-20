Suudi Arabistan’dan olağanüstü zirve daveti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, 30 Mayıs’ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Kral Selman, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke’de 30 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet etti. Yetkili, Kral Selman’ın KİK ve Arap Birliği ülkeleriyle bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin istişare ve koordinasyon kurmak istediğine işaret etti.
MEKKE’DE YAPILACAK
Suudi Arabistan’da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna “drone” saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar ikisi Suudi Arabistan’a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karasuları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde de 14. Dönem İslam Zirvesi’nin düzenlenmesi bekleniyor. İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyan Mekke’deki zirvede, İslam topluluğunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.
‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr de yaptığı basın toplantısında, İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmadığını söyledi. Cubeyr, Suudi Arabistan’ın bölgede İran’la savaş istemediğini, ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda krallığın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti. İran’ı, yıkıcı politikalarından kaçınmaya ve bölge işlerine karışmayı bırakmaya çağıran Cubeyr, İran’ı bölgeyi tehlikenin eşiğine getirmemesi konusunda uyardı.
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