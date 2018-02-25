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    Suudi Arabistan'dan "kadın asker açılımı"

    RİYAD (AA)
    25.02.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ikinci kez kadınların asker olmaları için imkan tanındığı bildirildi.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğünün kadınların asker olmaları amacıyla elektronik başvuruları açtığı belirtildi. 

    Başvuracak adayların en az lise mezunu ve Riyad, Mekke, Medine, El-Kasım, Asir, El-Baha, Eş-Şarkiyye kentlerinde ikamet ediyor olması şartı aranacak. 

    Başvuru şartları arasında adayların Suudi Arabistan uyruklu olması, 25 ila 35 yaş arasında en az 1.55 boyunda, yapılacak testleri geçmesi, herhangi bir devlet kurumunda çalışmaması ve yabancı biriyle evli olmaması yer alıyor. 

    Başvurular perşembe gününe kadar devam edecek. 

    Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü de geçen ay havaalanları ve sınır kapılarında çalışacak kadın asker alımı için başvuru açmıştı. 

    Suudi Arabistan bir süredir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönettiği "2030 vizyonu" kapsamında toplumsal, ekonomik, kültürel değişimlere sahne oluyor. Söz konusu vizyon kapsamında resmi makamlar tarafından ülkedeki kadınlara daha fazla hak verilmesinin planlandığı ifade ediliyor. 

    Etiketler: Suudi Arabistan , kadın asker , Riyad
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