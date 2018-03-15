Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer tehdit
Suudi Arabistan'dan İran'a yönelik çok sert açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre Prens Salman, "İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.
SUUDİ Arabistan Prensi Salman, "İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.
Prens Muhammed, CBS televizyonuna yaptığı ve cumartesi günü yayınlanacak olan söyleşide şöyle konuştu:
"Suudi Arabistan nükleer bombaya sahip olmak istemiyor ama şüphe yok ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de en kısa zamanda aynısını yaparız."
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