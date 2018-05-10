Suudi Arabistan'dan ilginç çıkış: 'İran nükleer silah üretirse biz de üretiriz'
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Suudi Arabistan, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda aynısını yapacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin İran ile imzalanan ve kamuoyunda "nükleer anlaşma" olarak bilinen protokolden çekilmesi üzerine CNN International televizyonuna konuştu.
ABD'nin kararı sonrası İran'ın nükleer silah programını yeniden başlatması durumunda ülkesinin nasıl bir tepki göstereceği sorulan el-Cubeyr, "Eğer İran nükleer kapasiteye ulaşırsa biz de aynısını gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" şeklinde konuştu.
Suriye ve Yemen'de İran'ı vekâlet savaşları yürütmekle suçlayan Suudi Arabistan, Tahran yönetimini özellikle Yemen'deki merkezi hükümete karşı mücadele eden Husi savaşçılarını silahlandırmak ve kimi zaman topraklarına saldırtmakla suçluyor.
El-Cubeyr, "Bu füzeler İran tarafından üretiliyor ve Husilere veriliyor. Bu tarz bir davranış kabul edilemez. BM'nin balistik füzelere ilişkin kararlarını ihlal ediyor ve İranlılar bundan dolayı hesap vermeli" ifadesini kullandı.
İran'la doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındıklarını kaydeden Suudi Dışişleri Bakanı, ancak İran'ın bu şekilde davranmaya devam edemeyeceğinin altını çizdi. El-Cubeyr, İran'a karşı "doğru zaman ve doğru bir şekilde yanıt vereceğiz" şeklinde konuştu.
KÖRFEZ'DEN ABD'YE ÖVGÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü 2015 tarihli ve eski Başkan Barack Obama imzalı nükleer anlaşmadan çekileceklerini ve İran'a bir dizi yeni yaptırım uygulamaya başlayacaklarını duyurmasını birçok Körfez devleti memnuniyetle karşıladı.
Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de kararı desteklerini açıkladı.
BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak İran'ın nükleer anlaşmadan beri daha cesur hareket ettiğini ve "balistik füze programının daha saldırgan ve başka yerlere ihraç edilebilir" hale geldiğini yazdı.
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