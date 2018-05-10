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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSuudi Arabistan'dan ilginç çıkış: 'İran nükleer silah üretirse biz de üretiriz'
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Dünya
DW Türkçe
10.05.2018 - 07:50, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan ilginç çıkış: 'İran nükleer silah üretirse biz de üretiriz'

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ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Suudi Arabistan, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda aynısını yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin İran ile imzalanan ve kamuoyunda "nükleer anlaşma" olarak bilinen protokolden çekilmesi üzerine CNN International televizyonuna konuştu.

ABD'nin kararı sonrası İran'ın nükleer silah programını yeniden başlatması durumunda ülkesinin nasıl bir tepki göstereceği sorulan el-Cubeyr, "Eğer İran nükleer kapasiteye ulaşırsa biz de aynısını gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" şeklinde konuştu.

Suriye ve Yemen'de İran'ı vekâlet savaşları yürütmekle suçlayan Suudi Arabistan, Tahran yönetimini özellikle Yemen'deki merkezi hükümete karşı mücadele eden Husi savaşçılarını silahlandırmak ve kimi zaman topraklarına saldırtmakla suçluyor.

El-Cubeyr, "Bu füzeler İran tarafından üretiliyor ve Husilere veriliyor. Bu tarz bir davranış kabul edilemez. BM'nin balistik füzelere ilişkin kararlarını ihlal ediyor ve İranlılar bundan dolayı hesap vermeli" ifadesini kullandı.

İran'la doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındıklarını kaydeden Suudi Dışişleri Bakanı, ancak İran'ın bu şekilde davranmaya devam edemeyeceğinin altını çizdi. El-Cubeyr, İran'a karşı "doğru zaman ve doğru bir şekilde yanıt vereceğiz" şeklinde konuştu.

KÖRFEZ'DEN ABD'YE ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü 2015 tarihli ve eski Başkan Barack Obama imzalı nükleer anlaşmadan çekileceklerini ve İran'a bir dizi yeni yaptırım uygulamaya başlayacaklarını duyurmasını birçok Körfez devleti memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de kararı desteklerini açıkladı.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak İran'ın nükleer anlaşmadan beri daha cesur hareket ettiğini ve "balistik füze programının daha saldırgan ve başka yerlere ihraç edilebilir" hale geldiğini yazdı.

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