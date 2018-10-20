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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.10.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş açıklama: 'Bir kişi Kaşıkçı için İstanbul'a gitti'

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Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş açıklama: 'Bir kişi Kaşıkçı için İstanbul'a gitti'

Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. 'Suudi Arabistan Krallığı yetkili kaynaklarının açıklaması' şeklinde belirtilen yazılı açıklamada "Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgular bulunduğundan bir şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir. Suçlular Suudi Arabistan'daki mahkemelere intikal ettirilecek. Gözaltındaki 18 Suudi vatandaşının soruşturması sürüyor. Olayla ilgili gerçekler kamuoyuna açıklanacak' denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması davasını Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Makamları yakından takip etmiş, konu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen krallık, 6 Ekim'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye'ye güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan krallığı ile kardeş Türkiye arasında ortam güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin başkonsolosluk ile başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir. Bu bağlamda, Kral Salman Bin Abdülaziz'in talimatı doğrultusunda başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olay ile ilgili bilgilerin veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır ki bu arada daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal  Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi"

"KAŞIKÇI'NIN VEFAT ETMESİNE NEDEN OLMUŞTUR"

"Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla başsavcılığın başlattığı ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir. Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda bulunduğu sırada kendisiyle şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur"

"SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR" 

"Bu olayın şüpheliler akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmıştır bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular"

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