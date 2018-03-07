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    Suudi Arabistan'dan açıklama: Türkiye için o sözleri söyledi mi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 18:17 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Türkiye'yi 'şeytan üçgeni' içerisinde gösterdiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, Prens Salman'ın Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerinden söz ettiği belirtildi.

    Suudi Arabistan'dan gelen Türkiye'ye yönelik açıklamalar, Ankara Büyükelçiliği tarafından revize edildi.

    Düzenlediği ilk yurt dışı ziyaretinde Mısır'da bir grup gazeteciye konuşan Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın İran, Katar ve Türkiye'yi 'Şer ekseni' olarak nitelediği iddia edilmiş, Salman'ın Türkiye, Katar ve İran'ı teröre destekle suçladığını öne sürmüştü.

    GERİ ADIM: TÜRKİYE'YE YÖNELİK DEĞİL

    Haberlerin Türkiye'de gündem olması üzerine Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği resmi açıklama yaptı.

    Açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı olacak Selman'ın Türkiye'yi kastetmediği, Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerine yönelik benzetme yaptığı belirtildi.

    Suudi Arabistandan açıklama: Türkiye için o sözleri söyledi mi

    NE OLMUŞTU?

    Suudi Arabistan’da 'krallığı' devralmaya hazırlanan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Mısır’da, Türkiye, Katar ve İran için "şeytan üçgeni" ifadesini kullandığı iddia edildi.

    Veliah Prens'in bu sözleri söylediğine dair iddia El Cezire Arapça ve CBS Arap televizyonları tarafından yayınlandı. Toplantıya katılan gazetecilerden biri olduğunu söyleyen CBS'in Mısırlı program sunucusu Lemis el Hedidi, Salman'ın Arap ülkelerin terör riskiyle karşı karşıya olduğuna değindikten sonra sözü İran, Türkiye ve Katar'a getirdiğini söyledi.

    Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek politikalar izlediğini öne süren Prens Selman, İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçladı.

    CBC kanalına konuşan gazeteci, Salman bin Muhammed'in ayrıca, "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor." dediğini aktardı. Prens Selman'ın Irak ve Mısır'ın Sina bölgesindeki "terör gruplarını" da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte 'şeytan üçgeni' suçlamasında bulunduğu belirtildi.

     

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    Etiketler: Türkiye , Suudi Arabistan , muhammed bin salman
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