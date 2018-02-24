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    Suudi Arabistan'dan 1 kilometrelik gökdelen

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da yapımı 2020 yılında tamamlanacak gökdelenin animasyon görüntüleri yayınlandı. Gökdelen bittiğinde dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip olacak.

    Suudi Arabistan'da inşa edilen ve 2020'de tamamlanacak olan Dubai'deki Burç Halife kulesinden yaklaşık 170 metre daha uzun olacak Cidde Kulesi'nin animasyon görüntüleri ortaya çıktı.

    Habertürk'ün aktardığı habere göre 828 metrelik uzunluğuyla dünyanın en yüksek gökdelen binası olan Burç Halife, tahtını 2020 yılında Suudi Arabistan'da inşaatına başlanacak Cidde Kulesi'ne devredecek.

    Cidde Kulesi, neredeyse 1 kilometre olan 999.7 metrelik uzunluğu ile en üst katlarından bulutların üzerinde bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda bu bina çevresine inşa edilecek yeni akıllı şehir olan Cidde Ekonomik Merkezi de kuleyle birlikte faaliyete geçecek.

    Sivri bir zirveye sahip olan ve 200'den fazla kata sahip bir tasarıma sahip gökdelenin içinde restoranlar, otel odaları, daireler ve alışveriş merkezleri bulunacak. Binanın 157. katında dünyanın en yüksekte bulunan seyir terası, ABD'deki Özgürlük Kulesi'nin seyir terasından 55 kat daha yukarıda olacak.

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    Etiketler: Suudi Arabistan , gökdelen , Teknoloji
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