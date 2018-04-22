Sosyal medyada Suudi depremi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
22.04.2018 - 06:57, Son Güncelleme:

Sosyal medyada Suudi depremi

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Sosyal medyada Suudi depremi

Suudi Arabistan, dün akşam geç saatlerde darbe iddialarıyla çalkalandı. Bu iddialara gerekçe olarak gösterilen ve başkent Riyad’daki kraliyet sarayında kaydedildiği iddia edilen çatışma videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerin ardından, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın saraydan çıkartılarak Riyad askeri üssüne kaçırıldığı da öne sürüldü. Ancak olaydan kısa bir süre sonra, üst düzey Suudi yetkililerin açıklamalarıyla gerçek ortaya çıktı.

‘KRAL SARAYDA DEĞİLDİ’

Suudi resmi haber ajansı SPA, güvenlik güçlerinin başkentte tespit edilen oyuncak bir drone’un düşürüldüğünü bildirdi. Ajansa konuşan Riyad polis sözcüsü, kentin Khozama bölgesindeki kontrol noktasında bir drone’un tespit edildiğini ve buna ilgili kurallara göre yanıt verildiğini aktardı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü de belirtildi. Öte yandan, Reuters’a konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Suudi Kralı Salman’ın olay sırasında sarayda olmadığını kaydetti.

DRONE HASSASİYETİ

Suudi Arabistan’da ‘drone hassasiyeti’ aslında yeni bir durum değil. Yemen’deki Şii Husi militanları, bomba taşıyan drone’ları sık sık bölgede kendilerine karşı mücadele yürüten Suudi Arabistan’a karşı kullanmasıyla biliniyor. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı araştırmacılar, bu tip drone’ların Şii milislere İran tarafından sağlandığını aktarıyor. İran ise bu iddiaları reddediyor.

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