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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
RİYAD/AA
22.04.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da yine hareketli dakikalar

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Suudi Arabistan'da yine hareketli dakikalar

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İMHA EDİLDİ

Saldırının, Yemen'in Sada bölgesindeki Husiler tarafından yapıldığını aktaran Maliki, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü" anlamına geldiğini öne süren Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" ifade etti.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor. 

DÜN DARBE İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Suudi Arabistan, dün akşam geç saatlerde darbe iddialarıyla çalkalandı. Bu iddialara gerekçe olarak gösterilen ve başkent Riyad’daki kraliyet sarayında kaydedildiği iddia edilen çatışma videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerin ardından, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın saraydan çıkartılarak Riyad askeri üssüne kaçırıldığı da öne sürüldü. Ancak olaydan kısa bir süre sonra, üst düzey Suudi yetkililerin açıklamalarıyla gerçek ortaya çıktı.

 Riyad polis sözcüsü, kentin Khozama bölgesindeki kontrol noktasında bir drone’un tespit edildiğini ve buna ilgili kurallara göre yanıt verildiğini aktarmıştı.

Sosyal medyada Suudi depremi
Sosyal medyada Suudi depremi

 

 

 

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