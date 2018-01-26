Suudi Arabistan'da 'Taksim' rüzgarı... 35 yıl sonra bir ilk

Suudi Arabistan'da yakın zamanda kurulan ve ülkedeki konser ve eğlence etkinliklerini düzenleyen Eğlence Genel Müdürlüğü desteği ile Kral Abdullah Ekonomi Kenti'nde gerçekleştirilen konseri çok sayıda kişi izledi.

Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek üçlüsünün oluşturduğu Taksim Trio grubu, üç saat boyunca açık hava konserinde Türk müziği ve türküleri ile enstrümantal dinleti sundu.

Konser sonrası AA muhabirine açıklama yapan grup üyesi sanatçı Hüsnü Şenlendirici, en son 1983 yılında Türk bir müzik grubunun geldiği Suudi Arabistan'da uzun yıllar sonra konser vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"KEYİF ALDIK"

Taksim Trio grubu olarak Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek ile beraber yıllardır Ortadoğu'da ve farklı ülkelerde konserler verdiklerini belirten Şenlendirici, "Suudi Arabistan'a ilk defa geliyoruz. Suudi Arabistan'da uzun yıllardan sonra yapılan ilk konser. Seyiriciler çok güzel. Dinleyiciler belli ki şarkıları biliyorlar, bize eşlik ediyorlar. Yaklaşık bin kişi bizi sonuna kadar dinledi. Enstrümantal müzik ile insanları yerinde oturtarak konser bitene kadar kalmalarını sağlamak çok kolay değil. Biz burada olmaktan keyif aldık. İnsanlar da dinlemekten memnun oldu." dedi.

Kral Abdullah Ekonomi Kenti'nin kurulum çalışmaları 2005 yılında başlamış 2010'da tamamlanmıştı. 100 milyar dolarlık kaynak ayrılan kent, Kızıldeniz sahilinde 173 kilometrekare alana inşa edilmişti.