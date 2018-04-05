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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
05.04.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da sinema reformu! Ayrım yapılmayacak

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Suudi Arabistan'da sinema reformu! Ayrım yapılmayacak

Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra ilk defa açılacak yeni sinema salonlarında kadınlar ve erkekler ayrı bölümlerde oturmayacak.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra ilk defa 18 Nisan tarihinde bir sinema salonu açılıyor.

Suudi Arabistan'ın AMC Sinemaları ile yaptığı anlaşmaya göre önümüzdeki 5 yıl içinde toplamda 40 sinema salonu açılacak.

Açılacak bu yeni sinema salonlarında ise Suudi Arabistan'daki çoğu kamu alanındaki uygulamanın aksine kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde oturmayacak. Sinemalarda ilk gösterilecek film ise Marvel'in Kara Panter adlı yapımı olacak.

Suudi Arabistan'da 1970'lerde bazı sinema salonları bulunuyordu, ancak ülkenin güçlü din adamları salonların kapanmasına yol açmıştı. Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın ülkeyi modernleştirme arzusu bu değişikliklerin arkasında yatıyor.

Salman, petrole dayanan ülke ekonomisini çeşitlendirmek adına ekonomik reformlar ile toplumun modernleşmesi adına sosyal reformlar gerçekleştirileceğini daha önce açıklamıştı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL SALONU'

Suudi Arabistan'daki yasağa rağmen Hollywood filmleri ve son televizyon dizileri ülkede çok yaygın. AMC'nin ilk sinema salonu, senfoni konser salonu olması amacıyla Kral Abdullah Finansal Bölgesi'nde inşa edilen bir binada açılacak.

AMC Genel Müdürü Adam Aron, Reuters ile yaptığı röportajında yeni salonun 500 deri koltuk, orkestra ve balkon alanları ile mermer tuvaletler içereceğini söyledi.

Aron, "yeni salonun dünyanın en güzeli" olacağı yorumunu yaptı. 2030'a kadar 350 kadar daha salonun açılması hedefleniyor. AMC, Suudi Arabistan'ın varlık fonuyla işbirliği içinde salonları açıyor.

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