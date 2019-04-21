Suudi Arabistan'da polis merkezine saldırı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki bir soruşturma merkezini hedef alan saldırı güvenlik güçleri tarafından engellendi.
Al Arabiya televizyon kanalının haberinde, başkentin kuzeyindeki El-Zulfi Soruşturma Merkezine terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, güvenlik güçleri tarafından engellenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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