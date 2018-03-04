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    Suudi Arabistan'da inanılmaz yasak!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Ünlü Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni, Suudi Arabistan'daki ilk konseri için sahneye çıkacak.  Konser için satışa çıkarılan biletler 1.5 saatte tüketilirken, biletlerde 'konserde dans etmek kesinlikle yasaktır' ibaresi yer aldı.

    Mısırlı şarkıcı Hosni’nin 30 Mart’ta vereceği konser öncesi satışa çıkan yaklaşık 6 bin bilet, kısa sürede tükendi. Şarkıcının hayranları bilet satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Bilet alacak kadar şanslı olanlar ise bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ise ufak bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

    İNANILMAZ YASAK: "DANS ETMEK YASAKTIR"

    Biletlerin üzerinde yer alan uyarıda “konserde dans etmek kesin olarak yasaktır” ibaresi yer alıyor.

    Öte yandan konser sırasında kadınlar ve erkekler de kendilerine ayrılan farklı bölgelerden performansı izleyebilecek.

    Etiketler: SON DAKİKA , SUUDİ ARABİSTAN , SUUDİ
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