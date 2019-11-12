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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
12.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da 3 sanatçı sahnede bıçakla yaralandı

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Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında düzenlenen bıçaklı saldırıda biri kadın 3 sanatçı yaralandı.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, Riyad polisi, tiyatroda sahne alan biri kadın 3 oyuncuya bıçaklı saldırı düzenleyen Arap uyruklu şahsın yakalandığını açıkladı.

İnternet sitelerinde yayınlanan görüntüde, tiyatroda sahne alan oyunculara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiği görülüyor.
Bu olay, Suudi Arabistan'daki Eğlence Heyeti'ne yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde yaşandı. Eğlence Heyeti'nin ülkede farklı eğlence etkinlikleri düzenlemesi, Suudi Arabistan'daki değerlere, örf ve geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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