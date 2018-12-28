Suudi Arabistan’a yeni dışişleri bakanı
SUUDİ Arabistan Kralı Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan öldürülmesinin ardından Suudi kabinesinde önemli değişikliklere gitti. Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atadı. El Assaf, Suudi Arabistan tarihinde Kraliyet ailesi dışından dışişleri bakanlığına atanan ikinci isim oldu.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eski maliye bakanı el Assaf, 2017'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başlattığı yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Assaf, çok sayıda prens ve devlet adamının gözaltına alındığı operasyonunun ardından devlet bakanı olarak hükümete geri dönmüş, hakkındaki soruşturmalar kapatılmıştı. 70 yaşındaki El Assaf, 1971 yılında Kral Suud Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ekonomi yüksek lisansını Denver Üniversitesi’nde, doktorasını Colorado Devlet Üniversitesi’nde tamamlamıştı. Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Cübeyr ise dışişlerinden sorumlu devlet bakanlığı görevine getirildi.
Kral Selman, ülkede yeni kurulan Ulusal Uzay Ajansı’nın başına ise Kaşıkçı olayından sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı getirdi. Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz’in Ulusal Muhafızlardan Sorumlu Bakan olarak atandığı yeni kabinede, Turki Şabbane, Medyadan Sorumlu Bakan oldu. Ülkede çok sayıda şehrin valileri de Kral’ın kararnamesiyle değiştirildi.
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