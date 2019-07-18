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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.07.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarı Trump'a 3. kez gönderilecek

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Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarı Trump'a 3. kez gönderilecek

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıya ilişkin yapılan oylamada ilk iki tasarı 190 "hayır" oyuna karşılık 238 "evet" oyu ile geçerken, üçüncü tasarı ise 190'a karşı 237 "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamaya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Körfez Bölgesi'ndeki ABD müttefiklerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından tehdit altında olduğunun farkında olduğunu ancak yapılan insan hakları ihlallerini de göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

"TRUMP YÖNETİMİ DEĞERLER ADINA AYAĞA KALKMIYORSA, KONGRE KALKMALI"

Engel, "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak." ifadelerini kullandı.

Dört Cumhuriyetçi vekilin de destek verdiği tasarı, daha önce aynı tasarıyı iki kere veto eden Trump'a üçüncü kez gönderilecek.

SENATO'DA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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