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    Suudi Arabistan: "Yolsuzluk dosyası sona geliyor"

    AA
    24.01.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında başlayan yolsuzluk operasyonlarına dair dava dosyalarının tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

    Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan Sabk gazetesindeki haberde, Kasım ayı başlarında kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma dosyalarının tamamlanma aşamasına gelindiği ve yakında adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

    Haberde Komisyon tarafından, toplumun yakından tanıdığı ekonomi ve siyasetin önde gelen isimleriyle, medya kurumlarının sahipleri ve prenslere kadar uzanan çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla, yürütülen görüşmeler sonunda 90 kişiyle anlaşmaya varılarak serbest bırakıldığı aktarıldı.

    Ayrıca haberde, halen gözaltında 95 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cab'a dayandırılan açıklamada, gözaltına alınanlara yönelik hiçbir ihlalin söz konusu olmadığı ve incelemeye tabi olan herkesin avukatıyla görüştürüldüğü aktarılırken, serbest bırakılanların mutlak seyahat özgürlüğüne kavuşturulduğu kaydedildi.  Başsavcı Ma'cab'ın Kasım ayında yaptığı açıklamada, hakkında inceleme başlatılanlar ile yapılan görüşmeler sonucu 100 milyar doların geri alındığı vurgulanmıştı.

    Suudi Arabistan'da kasım ayı başında yayımlanan Kraliyet kararnamesiyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında "Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu" kurulmuş, hemen ardından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında prens ve eski bakanların da olduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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