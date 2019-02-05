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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.02.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan ve BAE, Amerikan silahlarını El Kaide'ye satıyor

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Suudi Arabistan ve BAE, Amerikan silahlarını El Kaide'ye satıyor

Suudi Arabistan ve BAE'nin ABD'den satın aldığı silah ve araçları El Kaide bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD'den aldığı silahları El Kaide bağlantılı gruplar dahil sadakat karşılığında Yemen'de birçok gruba ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de yaptığı bir araştırmada körfez koalisyonunun kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.

Birçok görüntü ve fotografla desteklenen haberde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Suud ve Emirliklerin bu kuralı ihlal etmiş olması ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

SOKAKTA AMERİKAN SİLAHLARI

CNN'nin yayınladığı Taiz'den bir görüntülerde giysi satan iş yerinde tabanca ve tüfekler satılıyor.

Çok sayıda silahın asılı olduğu iş yerinde muhabirin müşteri kılığında "Amerikan silahları da var mı?" sorusuna, çalışan "Amerikan silahları pahalı ve peşine düşülüyor ama özel siparişle getirebilirim." yanıtını veriyor.

Diğer taraftan El Kaide bağlantılı AQAP terör örgütünün kalesi olarak görülen Taiz sokaklarında terk edilmiş onlarca Amerikan yapımı MRAP tipi zırhlı araçlar da dikkati çekiyor.

ABD'nin satışında önemli sınırlamalar uyguladığı "Oshkosh M-ATV" tipi zırhlı araçların da AQAP'a bağlı Ebu Abbas Tugay'ının elinde olduğu görüntüleri de ortaya çıktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'te içinde TOW tipi anti-tank füzelerinin de bulunduğu bir silah paketini havadan Yemen hükümeti destekli kuvvetlere attığı ancak silahların AQAP'ın eline geçtiği anlaşıldı.

Yerel yetkililer CNN'in silahların atıldığı bölgede araştırma yapmasına izin vermezken televizyona konuşan bazı yerel kaynaklar TOW füzelerinin AQAP'a para karşılığı satıldığını iddia etti.

AMERİKAN ARAÇLARI HURDACISI

Hudeyde ilindeki çekilen görüntülerde ise bir hurdacıda yine onlarca MRAP tipi zırhlı araç dikkati çekiyor.

Bazılarında Devler Tugayı/Elwiyat el Emalka) adlı selefi bir grubun arması bulunurken araçlardan birinin seri numarası aracın Teksas'ın Beaumont kentinden Birleşik Arap Emirliklerin'den Abu Dabi'ye ihraç edildiğini ortaya koydu.

Çatışma sırasında çok sayıda bu araçların Husilerin eline de geçtiği iddia edildi.

 

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