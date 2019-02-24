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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.02.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

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Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud, eski Washington Büyükelçisi olan babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve geldi. Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe ilk kez bir kadın atandı.

Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk
kez kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı atadı.

Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın olan Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi babası Prens Bender bin Sultan bin Abdulaziz'den beş dönem sonra aynı göreve geldi.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, kadın haklarıyla ilgili bir takım adımlar atılırken, kadınların istihdam piyasasına katılımının arttırılması hedefleniyor. Prenses Rima'nın ilk kadın büyükelçi olarak atanmasının da bu çerçevede atılan bir adım olduğu ifade ediliyor.

Diplomat bir aileden gelen Prenses Rima

1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun oldu.

Diplomat bir aileden gelen Prens Rima'nın (44) babası Bender bin Sultan, 1983 yılında devraldığı Washington Büyükelçiliği görevini 2005 yılına kadar yürüttü. Prenses'in dayısı Turki el-Faysal da Bender bin Sultan'ın hemen ardından devraldığı Washington Büyükelçiliğinde 2 yıl boyunca görev yaptı.

Prenses Rima'nın 2015 yılında vefat eden ve "Suudi diplomasisinin prensi" olarak bilinen diğer dayısı Suud el-Faysal da yaklaşık 40 yıl Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Rima, 2014 yılında ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes tarafından en güçlü 200 Arap kadını listesinde yerini aldı. Aynı yıl Fast Company dergisi de Prenses'i "en yaratıcı insanlar" listesine dahil etti.

Suudi Ulusal Yaratıcılık Girişimi Danışma Konseyi ve Uber Küresel Danışma Konseyi gibi bazı bölgesel ve küresel danışma konseylerinde çalışan Rima, 2016 yılında Spor Genel Kurulunun kadınlar bölümünde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek, hükümetin çalışma alanına girmiş oldu.

Rima, 2017 yılında Muhammed bin Raşid Al Mektum Spor Yaratıcılığı ödülüne hak kazandı.

Prenses, geçen ay da İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda ve New York'ta gerçekleştirilen bir forumda ülkesini temsil etti.

Bin Selman, Washington büyükelçiliğine Prenses Rimayı atadı
Bin Selman, Washington büyükelçiliğine Prenses Rima'yı atadı


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