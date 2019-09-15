Suudi Arabistan rafinerilerine SİHA saldırısı

Tankerler ve sınır ötesi saldırıların ardından bu kez de Suudi Arabistan’ın iki petrol tesisine SİHA’lar ile saldırı düzenlendi. Eylemde dünyanın en büyük petrol işleme rafinerisi olan Abkayk da hedef alındı. Saldırıyı Yemen’de savaşan İran destekli Şii Husiler üstlendi. Suudi Arabistan, bazı Sünni Müslüman ülkelerin desteğiyle 2015’te Yemen’de Şii Husilerin ilerlemesini durdurmak için askeri müdahale başlatmıştı. Riyad, İran’ı Şii Husileri desteklemek ve silahlandırmakla suçluyor. Tahran ise bu iddiayı reddediyor. Suudi Arabistan, dün şafak vakti Abkayk ve Khurais’teki petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında çıkan yangınların kontrol altına aldığını duyururken eylemlerin ne kadar bir hasar yarattığı ise açıklık kazanmadı. Suudi Aramco şirketinin merkezinin bulunduğu Dahran’a 60 km uzaklıkta bulunan Abkayk’da Batılı çalışanların da bulunduğu belirtiliyor. 190 km güneyde kalan Khurais ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası.

‘10 SİHA İLE VURDUK’

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yangının yerel saatle 04.00 sıralarında çıktığını ve güvenlik ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Husi askeri sözcüsü ise herhangi bir kanıt göstermeden rafinerilere yönelik saldırıların hedefine ulaştığını açıkladı. Husilerin Al-Masirah uydu kanalına açıklama yapan Husi Sözcüsü Yahia Sarie, 10 adet SİHA ile sabotajın düzenlendiğini belirterek, savaşın durmaması halinde eylemlerin süreceğini kaydetti. Sarie, “Suudi yönetiminin tek seçeneği bize yönelik saldırıları durdurmasıdır” diye konuştu. Suudi Arabistan’ın da Husilere hava saldırısıyla misillemede bulunduğu bildirildi.

PETROL FİYATLARI AYNI

Husiler geçen ay Şaybah petrol sahasını, mayıs ayında da iki pompalama tesisini vurmuş, yangın çıkmış, ancak üretim durmamıştı. Suudi devlet televizyonu, ‘petrol ihracatının sürdüğünü’ bildirdi. Suudi Aramco şirketine göre Abkayk, ‘dünyanın en büyük petrol işleme rafinerisi’, Khurais’ten ise günde 1 milyon varil ham petrol çıkarılıyor. Saldırılar haftasonuna denk geldiği için petrol fiyatları üzerinde herhangi etkisi olmadı. Brent ham petrolünün varil fiyatı dün 60 dolar civarındaydı.

‘İRAN SORUMLU TUTULACAK’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ın petrol rafinerilerine gerçekleştirilen SİHA saldırılarıyla ilgili olarak Tahran’a işaret etti. Twitter’dan açıklamalarda bulunan Pompeo, “(Hasan) Ruhani ve (Cevad) Zarif diplomasiyle ilgileniyor gibi görünse de, Suudi Arabistan’a düzenlenen 100’e yakın saldırının arkasında Tahran var. Tansiyonu düşürmeye yönelik tüm çağrıların ortasında, İran şimdi de Dünya’nın enerji tedariğine bugüne kadar görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların Yemen’den geldiğine ilişkin bir kanıt yok. Tüm uluslara, açıkça ve net bir şekilde İran’ın saldırılarını kınama çağrısı yapıyoruz. ABD olarak ortaklarımızla ve müttefiklerimizle, enerji piyasalarının teminini garanti altına almak için çalışacağız ve İran bu saldırısıyla ilgili olarak sorumlu tutulmaktadır.”

1500 km menzilli İHA’ları bulunuyor

İran destekli Husi milislerinin, Yemen’in başkenti Sanaa’yı kontrol altına almasının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkeleri 2015’te Yemen’e müdahale etmişti.

ABD merkezli, silahlı bölgesel sorunları takip eden ACLED’e göre 2015’ten bu yana Yemen’de açlık ve askeri operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BM soruşturmacıları, Husilerin UAV-X tipi İHA’lar kullandığını, bunların da 1500 km’lik bir menzili bulunduğunu belirtiyor. Buna göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Husilerin İHA’larının kapsama alanı içinde bulunuyor.