Suudi Arabistan ordusunun Rus marşı performansı Putin'i şaşkına çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından karşılanan Putin için karşılama töreni gerçekleştirildi.

Karşılama töreninde Suudi Arabistan ordusu orkestrası Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çaldı. Rus marşını çalan orkestra detone oldu.

Well, they tried...



During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before.



Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W