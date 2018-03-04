Suudi Arabistan nükleer silah peşinde mi

Suudi Prensi Turki el Faysal, aralık ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın kendisine ait uranyum zenginleştirme programı olması gerektiğini savunmuştu. Prens, “ABD, İngiltere, Fransa dahil tüm büyük güçler İran’la yaptıkları son anlaşmayla, kontrol altında olsa bile olsa, uranyum zenginleştirmesine izin verdi. Nükleer silah hedefine yaklaşan bir İran’la beraber yaşamamız imkânsız. Bu nedenle Suudi Arabistan’ın mutlaka milli uranyum zenginleştirme programı olmalı” demişti.

25 YILDA 16 SANTRAL

Suudilerin, 2015’te Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmanın gerisinde kalacak bir teklife sıcak bakmayacakları yorumları yapılıyor. New York Times (NYT) gazetesi geçtiğimiz günlerde ‘ABD, Suudilerin nükleer silah elde etmesine yardım mı edecek’ diye eleştirel bir makale yayınlamıştı. NYT, 25 yılda 16 nükleer santral inşa etmeyi planlayan Suudilerin İran’ın nüfuzuna karşı nükleer silah seçeneğine sahip olmak isteyeceklerine dair işaretlerin arttığını yazmıştı.