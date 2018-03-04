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    Suudi Arabistan nükleer silah peşinde mi

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    04.03.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    ARAP dünyasının en zengin ülkelerinden Suudi Arabistan’da tek adam olma yolunda hızla ilerleyen Veliaht Prens Muhammed bin Salman, çantasında 80 milyar dolarlık 16 nükleer santral ihale dosyasıyla Mısır, İngiltere, ABD ve Fransa turuna çıkıyor. Suudi genelkurmayına kendisine tam biat edecek atamalardan sonra yurtdışına açılan Suudi Prens, ABD’den nükleer silah geliştirmede kullanılabilecek uranyum zenginleştirme dahil nükleer santral teknolojisi istiyor.

    Suudi Prensi Turki el Faysal,  aralık ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın kendisine ait uranyum zenginleştirme programı olması gerektiğini savunmuştu. Prens,  “ABD, İngiltere, Fransa dahil tüm büyük güçler İran’la yaptıkları son anlaşmayla, kontrol altında olsa bile olsa, uranyum zenginleştirmesine izin verdi. Nükleer silah hedefine yaklaşan bir İran’la beraber yaşamamız imkânsız. Bu nedenle Suudi Arabistan’ın mutlaka milli uranyum zenginleştirme programı olmalı” demişti.

    25 YILDA 16 SANTRAL

    Suudilerin, 2015’te Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmanın gerisinde kalacak bir teklife sıcak bakmayacakları yorumları yapılıyor. New York Times (NYT) gazetesi geçtiğimiz günlerde ‘ABD, Suudilerin nükleer silah elde etmesine yardım mı edecek’ diye eleştirel bir makale yayınlamıştı. NYT, 25 yılda 16 nükleer santral inşa etmeyi planlayan Suudilerin İran’ın nüfuzuna karşı nükleer silah seçeneğine sahip olmak isteyeceklerine dair işaretlerin arttığını yazmıştı.

    Etiketler: Suudi Arabistan , nükleer silah , gazetehaberleri
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