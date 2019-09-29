Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
Suudi Arabistan devlet televizyonundan bildirilen habere göre, Kral Selman'ın yakın koruması şahsi bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Fağım'ın cenazesinin bugün Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.
Suudiler Twitter'da Fağım'a taziyelerini fotoğraflarını paylaşarak iletti.
Abdul Aziz Fagham, bodyguard of Saudi King Salman, was reportedly killed in Jeddah at his friend's home under mysterious circumstances. As per Saudi media, there was a personal dispute between the two friends. pic.twitter.com/DRXDNaIIo3— FJ (@Natsecjeff) September 29, 2019
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