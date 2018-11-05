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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.11.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek

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Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek

Suudi Arabistan, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, BM İnsan Hakları Konseyinin bugünkü oturumunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini söyleyen Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

Başsavcılığın, soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini, görevlilerin dava evraklarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge yayınladığını söyleyen Ayban, suçlama kararlarının da insan hakları sözleşmelerinde yer alan kavramlara uygun olarak alındığına dikkati çekti.

Ayban, söz konusu uygulamalarla adaleti güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINI ENGELLEMEK İÇİN YENİ PROJE

Adalet Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hukuki bilinçlendirme programları uyguladığına işaret eden Ayban, mahkemelerde ücretsiz hizmet verecek hukuki danışmanların bulunduğunu, kadın büroları açıldığını ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, ülkenin BM Daimi Heyeti'nin, BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu ayrı bir beyanda, devlet gücünün kötüye kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin "yeni bir cezai sistem projesi" hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İslam hukuku ilkeleri ve insan hakları yasaları temelinde insan haklarını koruma ve güçlendirmeye kararlı olduğuna işaret edilen beyanda, Suudi Arabistan'ın insan haklarını güçlendirmek için BM, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Yeni projeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

 

 

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