Suudi Arabistan ile İsrail arasında yakınlaşma hamlesi

İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişki bulunmadığından, Riyad’ın böyle bir karar almasının ilişkilerin yakınlaşmasına dair bir işaret olacağı belirtildi.

DİPLOMATİK İLİŞKİ YOK

Air India, bu yönde bir talepte bulunduğunu, ancak henüz yanıt almadığını belirtti. İsrail ile Hindistan arasındaki uçuş mesafesini azaltacak yeni rota geçen yıl Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında açıklanmıştı. İsrail ile doğrudan diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, İsrail ile gizli temasları konusunda yorum yapmamayı tercih ediyor. İsrail’in El Al havayolları şirketi, Hindistan’a giderken Suudi Arabistan ya da İran hava sahasını kullanmadan Kızıl Deniz’den uçarak rotayı uzatıyor. İsrail Havalimanları İşletmesi, Air India’nın Ben Gurion Havalimanı’nı kullanması için onay çıktığını belirtti.