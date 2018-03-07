Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suudi Arabistan ile İsrail arasında yakınlaşma hamlesi

    Suudi Arabistan ile İsrail arasında yakınlaşma hamlesi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan’ın Hindistan Air India havayollarında İsrail’e giden uçaklar için hava sahasını açma kararı aldığını açıkladı.

    İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişki bulunmadığından, Riyad’ın böyle bir karar almasının ilişkilerin yakınlaşmasına dair bir işaret olacağı belirtildi.

    DİPLOMATİK İLİŞKİ YOK

    Air India, bu yönde bir talepte bulunduğunu, ancak henüz yanıt almadığını belirtti. İsrail ile Hindistan arasındaki uçuş mesafesini azaltacak yeni rota geçen yıl Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında açıklanmıştı. İsrail ile doğrudan diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, İsrail ile gizli temasları konusunda yorum yapmamayı tercih ediyor. İsrail’in El Al havayolları şirketi, Hindistan’a giderken Suudi Arabistan ya da İran hava sahasını kullanmadan Kızıl Deniz’den uçarak rotayı uzatıyor. İsrail Havalimanları İşletmesi, Air India’nın Ben Gurion Havalimanı’nı kullanması için onay çıktığını belirtti.

    Etiketler: İsrail , Suudi Arabistan , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri