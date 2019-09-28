Suudi Arabistan da turizme açılıyor
Petrole bağımlı ekonominin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan turizme açılma kararı aldı. Suudi Arabistan artık turist vizesi de verecek. Ayrıca kadın turistler, ülkeyi ziyaret ederken ‘abaya’ diye anılan siyah feraceyi giymek zorunda kalmayacak.
Bugüne kadar ülkeye sadece hac ve iş için girişlere vize veren Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez turist vizesi vereceğini açıkladı. Böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefleyen Riyad yönetimi, kadın turistlere yönelik kıyafetlerde de daha esnek bir politika uygulayacak. Turist vizesi uygulaması bugünden itibaren başlayacak.
PRENSİN PROJESİ
Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı Ahmed el Hatip, ülkeye gelecek turistlerin ‘Suudi Arabistan’ın hazinelerini görünce şaşıracağını’ belirterek, canlı bir kültüre ve ‘nefes kesen’ bir doğaya sahip ülkede UNESCO Kültür Mirası arasında bulunan toplam beş tarihi bölge ve doğal alan bulunduğunu söyledi. Kadın turistlere yönelik kıyafetlerde daha esnek kuralların geçerli olacağını da sözlerine ekleyen el Hatip, kadın turistlerin geleneksel siyah çarşaf giymek zorunda olmadığını, ‘uygun bir kıyafetin yeterli’ olacağını ifade etti. Ancak alkollü içki tüketimine yasağın sürmesi bekleniyor.
Ülkenin turizme açılması, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkede ekonomik ve toplumsal alanda reformlar öngören 2030 vizyonunun bir parçası. S. Arabistan bu kapsamda, kısa bir süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize vermeye başlamıştı. Halen gayri safi milli hasılanın yüzde 3’ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030’a kadar yüzde 10’a yükseltilerek petrole bağımlı ekonominin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
2030’a kadar yerli ve yabancı turistlerin sayısının yılda 100 milyona yükseltilmesi de hedefler arasında. Buna göre ilk aşamada aralarında ABD, Schengen ülkeleri de dahil 35 ülkeye e-vize diğerlerine kapıda vize uygulamasıyla 49 ülkeye turist vizesi verilecek. Türk vatandaşlarının da bu ülkeye giderken vize alması gerekiyor. Riyad’ın turizm planları ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere yol açıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl ülkenin İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmesi uluslararası düzeyde tepkiyle karşılanmıştı.
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